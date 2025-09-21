Randonnée pédestre à la découverte de la diversité de la forêt de Léon et de son habitat spécifique Léon
Entrée du Parking de la Huchette Léon Landes
Forêt et airial
Randonnée-visite guidée sur un parcours balisé d’environ 3 à 4 km.
Partez à la découverte de la forêt et de sa diversité, ainsi que des îlots d’habitations à l’architecture spécifique de cette micro-région des Landes le Marensin.
Ces lieux de vie collective, non clôturés, sont immergés dans la forêt de chênes pédonculés, de chênes-lièges, de pins…
Vous serez accompagnés par des bénévoles de l’association AFLC, membres du groupe pour l’histoire de Léon.
Rendez-vous entrée du parking de la Huchette. Les inscrits à la visite seront emmenés en covoiturage sur le lieu de la visite (à 3km). Le groupe est limité à 15 personnes. Prévoir chaussures de marche, chapeau et gourde d’eau.
Gratuit. .
Entrée du Parking de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine patrimoineleon@gmail.com
