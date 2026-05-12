Randonnée pédestre À la découverte de Saint-Aubin Rue de Fresnay Saint-Aubin-de-Locquenay
Randonnée pédestre À la découverte de Saint-Aubin Rue de Fresnay Saint-Aubin-de-Locquenay samedi 6 juin 2026.
Saint-Aubin-de-Locquenay
Randonnée pédestre À la découverte de Saint-Aubin
Rue de Fresnay Devant la Mairie Saint-Aubin-de-Locquenay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez le village de Saint-Aubin-de-Locquenay !
Le comité d’animation de Saint-Aubin-de-Locquenay vous propose de découvrir le village à l’occasion d’une randonnée pédestre d’environ 13 kilomètres. Le départ est prévu à 14h de la Mairie.
Au cours de votre balade, vous pourrez découvrir
– le GAEC Cosson
– l’EARL La Bouhoulière
– le Manoir des Bercons
Possibilité de repas le soir sur réservation (13€ adulte 6€ enfant).
Inscription obligatoire au 06 80 56 69 17 ou 06 70 16 02 01. .
Rue de Fresnay Devant la Mairie Saint-Aubin-de-Locquenay 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 16 02 01
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English :
Discover the village of Saint-Aubin-de-Locquenay!
L’événement Randonnée pédestre À la découverte de Saint-Aubin Saint-Aubin-de-Locquenay a été mis à jour le 2026-05-12 par OT des Alpes Mancelles