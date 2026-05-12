Randonnée pédestre À la découverte de Saint-Aubin Rue de Fresnay Saint-Aubin-de-Locquenay

Saint-Aubin-de-Locquenay

Randonnée pédestre À la découverte de Saint-Aubin

Rue de Fresnay Devant la Mairie Saint-Aubin-de-Locquenay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez le village de Saint-Aubin-de-Locquenay !

Le comité d’animation de Saint-Aubin-de-Locquenay vous propose de découvrir le village à l’occasion d’une randonnée pédestre d’environ 13 kilomètres. Le départ est prévu à 14h de la Mairie.

Au cours de votre balade, vous pourrez découvrir

– le GAEC Cosson

– l’EARL La Bouhoulière

– le Manoir des Bercons

Possibilité de repas le soir sur réservation (13€ adulte 6€ enfant).

Inscription obligatoire au 06 80 56 69 17 ou 06 70 16 02 01. .

Rue de Fresnay Devant la Mairie Saint-Aubin-de-Locquenay 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 16 02 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the village of Saint-Aubin-de-Locquenay!

L’événement Randonnée pédestre À la découverte de Saint-Aubin Saint-Aubin-de-Locquenay a été mis à jour le 2026-05-12 par OT des Alpes Mancelles