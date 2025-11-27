Randonnée pédestre à la Ferté-Imbault

La Ferté-Imbault Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Randonnée la Sologne vue des chemins à la Ferté-Imbault. Organisé par Raboliots 41. 5 parcours 11 et 13 km départ de 7:30 à 10:00, 17 km de 7:30 à 9:30, 21 et 25 km départ de 7:30 à 9:00. Chiens acceptés, tenus en laisse.

La Ferté-Imbault 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 86 94 50

English :

Sologne walk from the paths at La Ferté-Imbault. Organized by Raboliots 41. 5 routes: 11 and 13 km from 7:30 to 10:00, 17 km from 7:30 to 9:30, 21 and 25 km from 7:30 to 9:00. Dogs welcome, on leash.

