Randonnée pédestre à la Ferté-Imbault La Ferté-Imbault

La Ferté-Imbault Loir-et-Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Randonnée la Sologne vue des chemins à la Ferté-Imbault. Organisé par Raboliots 41. 5 parcours 11 et 13 km départ de 7:30 à 10:00, 17 km de 7:30 à 9:30, 21 et 25 km départ de 7:30 à 9:00. Chiens acceptés, tenus en laisse.
La Ferté-Imbault 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 86 94 50
Sologne walk from the paths at La Ferté-Imbault. Organized by Raboliots 41. 5 routes: 11 and 13 km from 7:30 to 10:00, 17 km from 7:30 to 9:30, 21 and 25 km from 7:30 to 9:00. Dogs welcome, on leash.
