Randonnée pédestre à la journée – Avranches, 1 juin 2025 10:00, Avranches.

Manche

Randonnée pédestre à la journée 1 rue des Sablonnières Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 12:30:00

Date(s) :

2025-06-01

Circuit à la Haye-Pesnel une rando de 8km le matin, pique-nique, rando de 7,3km l’après midi.

Covoiturage au départ d’Avranches, rdv à 10h, sur le parking du Distri Center.

1 rue des Sablonnières

Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 63 69 37 38 oxygenegym@laposte.net

English : Randonnée pédestre à la journée

Circuit at La Haye-Pesnel: 8km hike in the morning, picnic, 7.3km hike in the afternoon.

Carpooling from Avranches, meet at 10am at the Distri Center parking lot.

German :

Rundgang in La Haye-Pesnel: eine 8 km lange Wanderung am Morgen, Picknick, 7,3 km lange Wanderung am Nachmittag.

Fahrgemeinschaften ab Avranches, Treffpunkt um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Distri Centers.

Italiano :

Circuito di La Haye-Pesnel: 8 km di camminata al mattino, picnic, 7,3 km di camminata al pomeriggio.

Partenza da Avranches, ritrovo alle 10 nel parcheggio del Distri Center.

Espanol :

Circuito en La Haye-Pesnel: 8 km a pie por la mañana, picnic, 7,3 km a pie por la tarde.

Coche compartido desde Avranches, encuentro a las 10h en el aparcamiento del Distri Center.

L’événement Randonnée pédestre à la journée Avranches a été mis à jour le 2025-05-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts