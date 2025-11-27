Randonnée pédestre à Mareuil-sur-Cher

Mareuil-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Randonnée pédestre à Mareuil-sur-Cher organisée par le Foyer rural. 3 parcours 10, 15 et 20 km départ de 7:45 à 9:15.

Randonnée pédestre à Mareuil-sur-Cher organisée par le Foyer rural. 3 parcours 10, 15 et 20 km départ de 7:45 à 9:15. 0 .

Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 02 34 70

English :

Hiking in Mareuil-sur-Cher organized by the Foyer rural. 3 routes: 10, 15 and 20 km departure from 7:45 to 9:15.

L’événement Randonnée pédestre à Mareuil-sur-Cher Mareuil-sur-Cher a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT41