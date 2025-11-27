Randonnée pédestre à Mareuil-sur-Cher Mareuil-sur-Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Début : Dimanche 2026-01-11
Randonnée pédestre à Mareuil-sur-Cher organisée par le Foyer rural. 3 parcours 10, 15 et 20 km départ de 7:45 à 9:15.
Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 02 34 70
English :
Hiking in Mareuil-sur-Cher organized by the Foyer rural. 3 routes: 10, 15 and 20 km departure from 7:45 to 9:15.
