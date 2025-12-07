Randonnée pédestre à Mazangé Mazangé
Début : Dimanche 2025-12-07 07:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
L’association sportive et Culturelle de Mazangé vous convie à sa rando annuelle.
Randonnée pédestre à Mazangé. 3 parcours de 9, 15 et 21 km. .
Mazangé 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 78 00 74
English :
The Sports and Cultural Association of Mazangé invites you to its annual hike.
German :
Der Sport- und Kulturverein von Mazangé lädt Sie zu seiner jährlichen Wanderung ein.
Italiano :
L’Associazione sportiva e culturale di Mazangé vi invita alla sua passeggiata annuale.
Espanol :
La Asociación Deportiva y Cultural de Mazangé le invita a su paseo anual.
