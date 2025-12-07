Randonnée pédestre à Mazangé

Mazangé Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2025-12-07 07:30:00

fin : 2025-12-07

L’association sportive et Culturelle de Mazangé vous convie à sa rando annuelle.

Randonnée pédestre à Mazangé. 3 parcours de 9, 15 et 21 km. .

Mazangé 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 78 00 74

English :

The Sports and Cultural Association of Mazangé invites you to its annual hike.

German :

Der Sport- und Kulturverein von Mazangé lädt Sie zu seiner jährlichen Wanderung ein.

Italiano :

L’Associazione sportiva e culturale di Mazangé vi invita alla sua passeggiata annuale.

Espanol :

La Asociación Deportiva y Cultural de Mazangé le invita a su paseo anual.

