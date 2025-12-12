Randonnée pédestre à Mondement-Montgivroux Mondement-Montgivroux
Mairie Mondement-Montgivroux Marne
L’association Les Randonneurs du Sézannais organise la 30ᵉ randonnée pédestre Roland Détrès le dimanche 12 avril 2026 à Mondement-Montgivroux.Tout public
Les inscriptions se feront sur place entre 8h30 et 9h30 au tarif de 5 €, avec un café d’accueil pour bien démarrer la marche. L’événement est gratuit pour les moins de 12 ans, et les chiens sont autorisés, à condition d’être tenus en laisse.
Le départ est libre depuis la mairie, avec trois parcours au choix 7 km, 14 km et 21 km, chacun ponctué de ravitaillements.
Une belle occasion de profiter des chemins locaux dans une ambiance sportive et chaleureuse ! .
Mairie Mondement-Montgivroux 51120 Marne Grand Est +33 6 84 47 67 97
English : Randonnée pédestre à Mondement-Montgivroux
The association Les Randonneurs du Sézannais is organizing the 30th Roland Détrès hike on Sunday April 12, 2026 at Mondement-Montgivroux.
