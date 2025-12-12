Randonnée pédestre à Mondement-Montgivroux

Mairie Mondement-Montgivroux Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association Les Randonneurs du Sézannais organise la 30ᵉ randonnée pédestre Roland Détrès le dimanche 12 avril 2026 à Mondement-Montgivroux.Tout public

L’association Les Randonneurs du Sézannais organise la 30ᵉ randonnée pédestre Roland Détrès le dimanche 12 avril 2026 à Mondement-Montgivroux.

Les inscriptions se feront sur place entre 8h30 et 9h30 au tarif de 5 €, avec un café d’accueil pour bien démarrer la marche. L’événement est gratuit pour les moins de 12 ans, et les chiens sont autorisés, à condition d’être tenus en laisse.

Le départ est libre depuis la mairie, avec trois parcours au choix 7 km, 14 km et 21 km, chacun ponctué de ravitaillements.

Une belle occasion de profiter des chemins locaux dans une ambiance sportive et chaleureuse ! .

Mairie Mondement-Montgivroux 51120 Marne Grand Est +33 6 84 47 67 97

English : Randonnée pédestre à Mondement-Montgivroux

The association Les Randonneurs du Sézannais is organizing the 30th Roland Détrès hike on Sunday April 12, 2026 at Mondement-Montgivroux.

L’événement Randonnée pédestre à Mondement-Montgivroux Mondement-Montgivroux a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Sézanne et sa région