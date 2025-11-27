Randonnée pédestre à Oisly

Oisly Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Organisé par le comité des fêtes. 9, 15 et 22 km. Rendez-vous salle des fêtes.

Randonnée pédestre à Oisly. Organisé par le comité des fêtes. 3 parcours 9 et 15 km et 22 km départ de 7:30 à 10:00 Chiens tenus en laisse .

Oisly 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 56 26 70

Organized by the Comité des fêtes. 9, 15 and 22 km. Meeting point salle des fêtes.

