Randonnée pédestre à Oisly
Oisly Loir-et-Cher
Randonnée pédestre à Oisly. Organisé par le comité des fêtes. 3 parcours 9 et 15 km et 22 km départ de 7:30 à 10:00 Chiens tenus en laisse .
Oisly 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 56 26 70
English :
Organized by the Comité des fêtes. 9, 15 and 22 km. Meeting point salle des fêtes.
