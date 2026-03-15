Randonnée pédestre à Pierrefitte-sur-Sauldre

Pierrefitte-sur-Sauldre Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 08:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’association PIERREFITTE A TOU LOISIRS organise sa randonnée grand public le dimanche 12 avril 2

7 circuits sont proposés 5 7 10 13 15– 20 et 24 km

Départ du préau de l’Asile de 7h à 8h pour les circuits de 20 et 24 km et de 7h30 à 9h pour les autres circuits

Verre de l’amitié à l’arrivée

L’association PIERREFITTE A TOU LOISIRS organise sa randonnée grand public. 7 circuits sont proposés 5 7 10 13 15 20 et 24 km. Départ du préau de l’Asile de 7h à 8h pour les circuits de 20 et 24 km et de 7h30 à 9h pour les autres circuits. Verre de l’amitié à l’arrivée. Pensez à apporter votre gobelet. Chiens non admis 0 .

Pierrefitte-sur-Sauldre 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 38 32 42 52

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English :

The PIERREFITTE A TOU LOISIRS association is organizing its general public hike on Sunday, April 12, 2

7 circuits are proposed: 5 ? 7 ? 10 ? 13 ? 15? 20 and 24 km

Departure from the préau de l’Asile from 7am to 8am for the 20 and 24 km circuits, and from 7.30am to 9am for the other circuits

Glass

L’événement Randonnée pédestre à Pierrefitte-sur-Sauldre Pierrefitte-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme de Sologne