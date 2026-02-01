Randonnée pédestre à Prêtreville par le Rayon Cambremérien

Parking de la Mairie Prêtreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Randonnée pédestre de 10 km à Prêtreville organisée par le Rayon Cambremérien au départ du parking de la mairie le samedi 21 février à 14h.

NOTA BENE

co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire.

Randonnée pédestre de 10 km à Prêtreville organisée par le Rayon Cambremérien au départ du parking de la mairie le samedi 21 février à 14h.

NOTA BENE

co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire. .

Parking de la Mairie Prêtreville 14140 Calvados Normandie +33 2 31 32 77 52 t.sevestre@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10 km walk in Prêtreville organized by Rayon Cambremérien, departing from the town hall parking lot on Saturday February 21 at 2pm.

NOTA BENE

carpool from Cambremer Parking de l’Europe at 1.30pm sharp with mask compulsory.

L’événement Randonnée pédestre à Prêtreville par le Rayon Cambremérien Prêtreville a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme