Randonnée pédestre à Rocé

Rocé Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2026-01-25 07:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Ce dimanche, on randonne sur Rocé !

Randonnée pédestre à Rocé. Ce dimanche, participez à la randonnée organisée par le Comité des Fêtes de Rocé ! Quatre parcours sont proposés 8, 12, 14, 18 et 22 km. Profitez d’une belle sortie en pleine nature, accessible à tous, dans une ambiance conviviale. .

Rocé 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 83 86 21

English :

This Sunday, we hike on Rocé!

German :

Diesen Sonntag wird auf Rocé gewandert!

Italiano :

Questa domenica, escursione sul Rocé!

Espanol :

Este domingo, ¡nos vamos de excursión a Rocé!

