Randonnée pédestre à Rocé Rocé

Rocé Loir-et-Cher
Début : Dimanche 2026-01-25 07:30:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Ce dimanche, on randonne sur Rocé !
Randonnée pédestre à Rocé. Ce dimanche, participez à la randonnée organisée par le Comité des Fêtes de Rocé ! Quatre parcours sont proposés 8, 12, 14, 18 et 22 km. Profitez d’une belle sortie en pleine nature, accessible à tous, dans une ambiance conviviale. .
Rocé 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 83 86 21
English :
This Sunday, we hike on Rocé!
German :
Diesen Sonntag wird auf Rocé gewandert!
Italiano :
Questa domenica, escursione sul Rocé!
Espanol :
Este domingo, ¡nos vamos de excursión a Rocé!
