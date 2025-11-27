Randonnée pédestre à Saint Claude de Diray Saint-Claude-de-Diray
Randonnée pédestre à Saint Claude de Diray Saint-Claude-de-Diray dimanche 18 janvier 2026.
Saint-Claude-de-Diray Loir-et-Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-01-18
Randonnée Pour les enfants de Tanghin au Burkina-Fasso . Organisé par Pays de Chambord Tanghin. 3 parcours: 8, 13 et 19 km départ de 7:30 à 10:00. Chiens acceptés tenus en laisse.
Saint-Claude-de-Diray 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 56 96 47
English :
Walk For the children of Tanghin in Burkina-Fasso . Organized by Pays de Chambord Tanghin. 3 routes: 8, 13 and 19 km departure from 7:30 to 10:00. Dogs allowed on leash.
