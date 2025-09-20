Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr
Saint-Cyr Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Venez participer à une belle randonnée en plein cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin à Saint Cyr, d’environ 8km, celle-ci sera suivi d’un réconfortant repas. .
Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 75 19 75
