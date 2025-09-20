Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr

Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr samedi 20 septembre 2025.

Saint-Cyr Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez participer à une belle randonnée en plein cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin à Saint Cyr, d’environ 8km, celle-ci sera suivi d’un réconfortant repas.   .

Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 75 19 75 

