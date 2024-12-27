Randonnée pédestre à Sous-Parsat Sous-Parsat
Parking Centre Bourg Sous-Parsat Creuse
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Joignez-vous aux Godillots de Saint Marc pour une randonnée pédestre sur la commune de Sous-Parsat.
Parcours: 9 km
Rendez-vous sur le parking au centre du bourg à 14h00. .
Parking Centre Bourg Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05
