Randonnée pédestre à Sous-Parsat Sous-Parsat

Parking Centre Bourg Sous-Parsat Creuse

Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Joignez-vous aux Godillots de Saint Marc pour une randonnée pédestre sur la commune de Sous-Parsat.
Parcours: 9 km
Rendez-vous sur le parking au centre du bourg à 14h00.   .

Parking Centre Bourg Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05 

