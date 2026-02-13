Randonnée pédestre à St Baudel Saint-Baudel
dimanche 5 avril 2026
Randonnée pédestre à St Baudel
Stade municipal Saint-Baudel Cher
Dimanche 2026-04-05 07:30:00
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Randonnez à Saint-Baudel lors de cette matinée printanière. Une belle occasion de profiter de la nature et de prendre l’air.
3 circuits proposés pour cette 1ère randonnée à Saint-Baudel 5, 10 ou 14km.Pot de l’amitié offert à l’arrivée à tous les participants. Pour les enfants, il y aura également une chasse aux galets. .
Stade municipal Saint-Baudel 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 45 32 13 comitedesfetesdesaintbaudel@gmail.com
Take a walk in Saint-Baudel on this spring morning. A great opportunity to enjoy nature and get some fresh air.
L’événement Randonnée pédestre à St Baudel Saint-Baudel a été mis à jour le 2026-02-13 par OT LIGNIERES