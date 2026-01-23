Randonnée pédestre à St Martin d’Arcé St Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou

Randonnée pédestre à St Martin d’Arcé

St Martin d’Arcé Place de la Mairie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Randonnée pédestre à St Martin d’Arcé

L’association du Quartier de la Noue de St Martin d’Arcé organise sa 1ère marche de la St Patrick. Circuits de 5, 10 et 15 km. Venez déguisé en St Patrick, le meilleur déguisement sera récompensé. Ravitaillement compris dans le tarif. .

St Martin d’Arcé Place de la Mairie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 88 29 69 cecilelebrun9@gmail.com

English :

Hiking in St Martin d’Arcé

