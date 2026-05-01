Randonnée pédestre à St Vaize Salle des fêtes Saint-Vaize

Saint-Vaize

Randonnée pédestre à St Vaize

Salle des fêtes 9 route de Port la Pierre Saint-Vaize Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

4ème randonnée pédestre gourmande semi-nocturne sur un parcours de 11 km en repas étape. Départ libre de 18h30 à 20h.

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Salle des fêtes 9 route de Port la Pierre Saint-Vaize 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 42 92

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English :

4th semi-nocturnal gourmet hike over an 11-km route with stage meals. Free departure from 6.30pm to 8pm.

L’événement Randonnée pédestre à St Vaize Saint-Vaize a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge