Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre à St Vaize Salle des fêtes Saint-Vaize

Randonnée pédestre à St Vaize Salle des fêtes Saint-Vaize samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 9 route de Port la Pierre

Ville : 17100 Saint-Vaize

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 9 9 9

Saint-Vaize

Randonnée pédestre à St Vaize

Salle des fêtes 9 route de Port la Pierre Saint-Vaize Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

4ème randonnée pédestre gourmande semi-nocturne sur un parcours de 11 km en repas étape. Départ libre de 18h30 à 20h.
  .

Salle des fêtes 9 route de Port la Pierre Saint-Vaize 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 42 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4th semi-nocturnal gourmet hike over an 11-km route with stage meals. Free departure from 6.30pm to 8pm.

L’événement Randonnée pédestre à St Vaize Saint-Vaize a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saint-Vaize (Charente-Maritime)