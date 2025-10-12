Randonnée pédestre à Tourtenay Tourtenay

Randonnée pédestre à Tourtenay Tourtenay dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée pédestre à Tourtenay

Départ de la salle des fêtes Tourtenay Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Thouarsais à travers 2 circuits de randonnées pédestres de 7 et 12 kms pour les plus sportifs ! Profitez également d’une pause gourmande à mi-parcours et d’une autre à l’arrivée.

Départ libre de 8h à 10h30

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Thouarsais à travers 2 circuits de randonnées pédestres de 7 et 12 kms pour les plus sportifs ! Profitez également d’une pause gourmande à mi-parcours et d’une autre à l’arrivée.

Départ libre de 8h à 10h30 .

Départ de la salle des fêtes Tourtenay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 22 49 45

English : Randonnée pédestre à Tourtenay

Get off the beaten track and explore the Thouarsais countryside on 2 hiking circuits of 7 and 12 kms for the more sporty! Enjoy a gourmet break at the halfway point and another at the finish.

Free departure from 8am to 10:30am

German : Randonnée pédestre à Tourtenay

Verlassen Sie die ausgetretenen Pfade und durchstreifen Sie die Landschaften von Thouarsais auf zwei Wanderrouten von 7 und 12 km für die Sportlichsten! Genießen Sie außerdem eine Gourmetpause auf halber Strecke und eine weitere am Ziel.

Freie Abfahrt von 8 Uhr bis 10.30 Uhr

Italiano :

Uscite dai sentieri battuti ed esplorate la campagna del Thouarsais in 2 circuiti a piedi di 7 e 12 km per i più sportivi! È prevista anche una pausa gastronomica a metà percorso e un’altra all’arrivo.

Partenza libera dalle 8.00 alle 10.30

Espanol : Randonnée pédestre à Tourtenay

Salga de los caminos trillados y explore la campiña de Thouarsais en 2 circuitos a pie de 7 y 12 km para los más deportistas Además, a mitad del recorrido habrá una pausa gastronómica y otra al final.

Salida libre de 8h a 10h30

L’événement Randonnée pédestre à Tourtenay Tourtenay a été mis à jour le 2025-10-01 par Maison du Thouarsais