Randonnée pédestre à travers le vignoble d’Irancy Espace culturel d’Irancy Irancy

Espace culturel d’Irancy 327 Les Mazelots Irancy Yonne
Début : 2026-01-25 08:00:00
fin : 2026-01-25 10:00:00
2026-01-25
Randonnée pédestre à travers le vignoble d’Irancy, organisée par la section randonnée pédestre du club Les cyclotouristes Auxerrois. Nous serons heureux de vous accueillir à Irancy à l’espace culturel Le lavoir le dimanche 25 janvier 2026 de 8H à 10H pour des parcours fléchés de 10-15-25 km à travers les vignes et les coteaux. .
Espace culturel d’Irancy 327 Les Mazelots Irancy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
