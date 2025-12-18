Randonnée pédestre à travers le vignoble d’Irancy Espace culturel d’Irancy Irancy

Randonnée pédestre à travers le vignoble d’Irancy

Espace culturel d’Irancy 327 Les Mazelots Irancy Yonne

Début : 2026-01-25 08:00:00

fin : 2026-01-25 10:00:00

2026-01-25

Randonnée pédestre à travers le vignoble d’Irancy, organisée par la section randonnée pédestre du club Les cyclotouristes Auxerrois. Nous serons heureux de vous accueillir à Irancy à l’espace culturel Le lavoir le dimanche 25 janvier 2026 de 8H à 10H pour des parcours fléchés de 10-15-25 km à travers les vignes et les coteaux. .

Espace culturel d’Irancy 327 Les Mazelots Irancy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

