Randonnée pédestre à Vendôme Vendôme

Randonnée pédestre à Vendôme

10 rue du Lubidet Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 07:30:00

fin : 2026-02-01 10:00:00

Date(s) :

2026-02-01

L’USV Cyclotourisme organise ce dimanche la randonnée de la chandeleur.

Randonnée pédestre de la chandeleur à Vendôme. Ce dimanche, participez à la Randonnée Pédestre de la Chandeleur à Vendôme, organisée par l’USV Cyclo ! Quatre parcours sont proposés 8, 11, 15 et 20 km. Venez découvrir les paysages de la région tout en partageant un moment convivial et sportif. Pensez à votre gobelet ! .

10 rue du Lubidet Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 52 82 07

English :

The USV Cyclotourisme organizes this Sunday the Candlemas ride.

German :

Der USV Cyclotourisme organisiert diesen Sonntag die Lichtmess-Wanderung.

Italiano :

L’USV Cyclotourisme organizza questa domenica la pedalata della Candelora.

Espanol :

El USV Cyclotourisme organiza este domingo el paseo de la Candelaria.

