Randonnée pédestre à Vendôme Vendôme
Randonnée pédestre à Vendôme Vendôme dimanche 1 février 2026.
Randonnée pédestre à Vendôme
10 rue du Lubidet Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-01 07:30:00
fin : 2026-02-01 10:00:00
Date(s) :
2026-02-01
L’USV Cyclotourisme organise ce dimanche la randonnée de la chandeleur.
Randonnée pédestre de la chandeleur à Vendôme. Ce dimanche, participez à la Randonnée Pédestre de la Chandeleur à Vendôme, organisée par l’USV Cyclo ! Quatre parcours sont proposés 8, 11, 15 et 20 km. Venez découvrir les paysages de la région tout en partageant un moment convivial et sportif. Pensez à votre gobelet ! .
10 rue du Lubidet Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 52 82 07
English :
The USV Cyclotourisme organizes this Sunday the Candlemas ride.
German :
Der USV Cyclotourisme organisiert diesen Sonntag die Lichtmess-Wanderung.
Italiano :
L’USV Cyclotourisme organizza questa domenica la pedalata della Candelora.
Espanol :
El USV Cyclotourisme organiza este domingo el paseo de la Candelaria.
L’événement Randonnée pédestre à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2025-07-24 par OT de Vendome Territoires Vendomois