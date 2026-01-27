Randonnée pédestre accompagnée Barbery

Randonnée pédestre accompagnée

Eglise Barbery Calvados

Randonnée pédestre accompagnée gratuite et sans inscription

Découvrez la Suisse Normande autrement !

Rejoignez-nous pour nos randonnées accompagnées mensuelles, organisées par Suisse Normande Tourisme. C’est gratuit, sans inscription, et accessible à tous les amoureux de la nature.

Explorez des paysages à couper le souffle, partagez un moment convivial, et laissez-vous guider à travers les trésors de notre région.

Circuits de 10 km en moyenne. Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée à la météo.

Marchez, respirez, admirez… On vous attend ! .

Eglise Barbery 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

English : Randonnée pédestre accompagnée

Accompanied walking tour, free and without registration

