Randonnée pédestre accompagnée Barbery
Eglise Barbery Calvados
Tarif : – –
Début : 2026-02-28 14:00:00
Randonnée pédestre accompagnée gratuite et sans inscription
Découvrez la Suisse Normande autrement !
Rejoignez-nous pour nos randonnées accompagnées mensuelles, organisées par Suisse Normande Tourisme. C’est gratuit, sans inscription, et accessible à tous les amoureux de la nature.
Explorez des paysages à couper le souffle, partagez un moment convivial, et laissez-vous guider à travers les trésors de notre région.
Circuits de 10 km en moyenne. Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée à la météo.
Marchez, respirez, admirez… On vous attend ! .
Eglise Barbery 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45
English : Randonnée pédestre accompagnée
Accompanied walking tour, free and without registration
