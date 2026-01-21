Randonnée pédestre accompagnée

Eglise Barbery Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Chaque mois, Suisse Normande Tourisme vous propose une randonnée pédestre accompagnée gratuite à la découverte du territoire de la Suisse Normande et du Cingal. RDV sur place à l’heure indiquée. Chaussures de marche et tenue adaptée à la météo.

Chaque mois, Suisse Normande Tourisme vous propose une randonnée pédestre accompagnée gratuite à la découverte du territoire de la Suisse Normande et du Cingal. RDV sur place à l’heure indiquée. Chaussures de marche et tenue adaptée à la météo. .

Eglise Barbery 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre accompagnée

Every month, Suisse Normande Tourisme offers you a free accompanied walk to discover the Suisse Normande and Cingal area. Meet on site at the time indicated. Walking shoes and clothing suitable for the weather.

L’événement Randonnée pédestre accompagnée Barbery a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Suisse Normande