Randonnée pédestre accompagnée Laize-Clinchamps
Randonnée pédestre accompagnée Laize-Clinchamps mardi 24 février 2026.
Randonnée pédestre accompagnée
Salle des fêtes Laize-Clinchamps Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
Date(s) :
2026-02-24
ORNE ODON TOURISME vous invite à découvrir les Vallées de l’Orne et de l’Odon grâce à des randonnées gratuites et accompagnées ! Circuits de 5 à 15 km.
ORNE ODON TOURISME vous invite à découvrir les Vallées de l’Orne et de l’Odon grâce à des randonnées gratuites et accompagnées de février à octobre 2026 ! Circuits de 5 à 15 km.
MARDI 24 FÉVRIER | 9,4 km
VACOGNES-NEUILLY
Départ à 14h Max. 3h de balade Avec Christian DOUVILLE
Salle des fêtes de Vacognes .
Salle des fêtes Laize-Clinchamps 14210 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre accompagnée
ORNE ODON TOURISME invites you to discover the Orne and Odon valleys on free, guided walks! Routes from 5 to 15 km.
L’événement Randonnée pédestre accompagnée Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-01-08 par Orne Odon Tourisme