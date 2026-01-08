Randonnée pédestre accompagnée Laize-Clinchamps

Randonnée pédestre accompagnée

Parking des Gallois Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

2026-03-18

ORNE ODON TOURISME vous invite à découvrir les Vallées de l'Orne et de l'Odon grâce à des randonnées gratuites et accompagnées ! Circuits de 5 à 15 km.

ORNE ODON TOURISME vous invite à découvrir les Vallées de l’Orne et de l’Odon grâce à des randonnées gratuites et accompagnées de février à octobre 2026 ! Circuits de 5 à 15 km.

MARDI 18 MARS | 9 km

ÉVRECY

Départ à 14h Max. 3h de balade Avec Christian DOUVILLE

Parking des Gallois .

Parking des Gallois Laize-Clinchamps 14210 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72

English : Randonnée pédestre accompagnée

ORNE ODON TOURISME invites you to discover the Orne and Odon valleys on free, guided walks! Routes from 5 to 15 km.

