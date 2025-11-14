Randonnée pédestre accompagnée

Place du Claux Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du Congrès des Accompagnateurs en Montagne, une randonnée vers le Roc Nantais ouvert à tous est organisée.

De 9h à 12h, RDV sur la place du Claux

Le même jour vous pourrez aussi assister à 18h à une projection publique du documentaire Mercantour et faire le plein de produits locaux lors d’un petit marché entre 15h et 20h. .

Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 89 78 71 02 mvp-rando@sfr.fr

English :

As part of the Congrès des Accompagnateurs en Montagne, a hike to the Roc Nantais, open to all, is organized.

German :

Im Rahmen des Kongresses der Bergbegleiter wird eine Wanderung zum Roc Nantais organisiert, die für alle offen ist.

Italiano :

Nell’ambito del Congresso Mountain Leader, viene organizzata un’escursione al Roc Nantais, aperta a tutti.

Espanol :

En el marco del Congreso de Líderes de Montaña, se organiza una excursión al Roc Nantais, abierta a todos.

L’événement Randonnée pédestre accompagnée Nant a été mis à jour le 2025-11-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)