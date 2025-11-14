Randonnée pédestre accompagnée Nant
Randonnée pédestre accompagnée Nant vendredi 14 novembre 2025.
Randonnée pédestre accompagnée
Place du Claux Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Dans le cadre du Congrès des Accompagnateurs en Montagne, une randonnée vers le Roc Nantais ouvert à tous est organisée.
De 9h à 12h, RDV sur la place du Claux
Le même jour vous pourrez aussi assister à 18h à une projection publique du documentaire Mercantour et faire le plein de produits locaux lors d’un petit marché entre 15h et 20h. .
Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 89 78 71 02 mvp-rando@sfr.fr
English :
As part of the Congrès des Accompagnateurs en Montagne, a hike to the Roc Nantais, open to all, is organized.
German :
Im Rahmen des Kongresses der Bergbegleiter wird eine Wanderung zum Roc Nantais organisiert, die für alle offen ist.
Italiano :
Nell’ambito del Congresso Mountain Leader, viene organizzata un’escursione al Roc Nantais, aperta a tutti.
Espanol :
En el marco del Congreso de Líderes de Montaña, se organiza una excursión al Roc Nantais, abierta a todos.
