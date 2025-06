Randonnée Pédestre Accompagnée Rando Val rando et repas à Caillac Caillac 20 juillet 2025 07:00

Gratuit

2025-07-20

Une sortie nature nocturne et repas menée par Martine et Jean Souyris

Rando à Caillac + repas grillades (6 €)

Réservation avant le 16 juillet .

Caillac 46140 Lot Occitanie

English :

An evening nature outing and meal led by Martine and Jean Souyris

German :

Ein nächtlicher Naturausflug mit Essen, geleitet von Martine und Jean Souyris

Italiano :

Un’uscita notturna nella natura e un pasto guidati da Martine e Jean Souyris

Espanol :

Excursión nocturna por la naturaleza y comida a cargo de Martine y Jean Souyris

