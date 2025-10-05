Randonnée pédestre Allègre

Randonnée pédestre Allègre dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée pédestre

Salle polyvalente Allègre Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

participation à la tombola inclue

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

L’APAJH 43 vous convie à une randonnée pédestre, au profit du projet « On conte sur nous ».

Deux circuits possibles (10 Km, 4 Km), à pied ou en joëlette, avec ravitaillements.

Départ de la salle polyvalente d Allègre à 14h, arrivée à la MAS La Merisaie .

.

Salle polyvalente Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 28 81 siege@apajh43.fr

English :

APAJH 43 invites you to a hike in aid of the « On conte sur nous » project.

Two possible circuits (10 Km, 4 Km), on foot or by joëlette, with refreshments.

Departure from Allègre village hall at 2pm, arrival at MAS « La Merisaie ».

German :

Die APAJH 43 lädt Sie zu einer Wanderung zugunsten des Projekts « On conte sur nous » ein.

Es gibt zwei mögliche Strecken (10 km, 4 km), zu Fuß oder mit Joëlette, mit Verpflegungsstationen.

Start an der Mehrzweckhalle in Allègre um 14 Uhr, Ankunft am MAS « La Merisaie ».

Italiano :

L’APAJH 43 vi invita a una passeggiata a favore del progetto « On conte sur nous ».

Due possibili percorsi (10 km, 4 km), a piedi o in joëlette, con rinfresco.

Partenza dalla sala polivalente di Allègre alle 14:00, arrivo al MAS « La Merisaie ».

Espanol :

APAJH 43 le invita a una marcha a beneficio del proyecto « On conte sur nous ».

Dos recorridos posibles (10 km, 4 km), a pie o en joëlette, con refrescos.

Salida de la sala polivalente de Allègre a las 14 h, llegada al MAS « La Merisaie ».

L’événement Randonnée pédestre Allègre a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay