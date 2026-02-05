Randonnée pédestre Place d’Alluy Alluy
Randonnée pédestre Place d'Alluy Alluy dimanche 1 mars 2026.
Randonnée pédestre
Place d'Alluy Le Bourg Alluy Nièvre
Début : 2026-03-01 09:30:00
fin : 2026-03-01 12:30:00
2026-03-01
L’association Vélos & balades vous invite à une randonnée le dimanche 1er mars à 9h30 sur la place d’Alluy. Deux parcours au choix 10km ou 6 km. Ravitailement, pot de l’amitié et visite de la crypte d’Alluy pour ceux qui le souhaitent. Gratuit. Infos et réservations 06 16 59 50 89 velobaladesdalluy@gmail.com .
