Randonnée pédestre Place d’Alluy Alluy

Place d’Alluy Le Bourg Alluy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:30:00

fin : 2026-03-01 12:30:00

Date(s) :

2026-03-01

L’association Vélos & balades vous invite à une randonnée le dimanche 1er mars à 9h30 sur la place d’Alluy. Deux parcours au choix 10km ou 6 km. Ravitailement, pot de l’amitié et visite de la crypte d’Alluy pour ceux qui le souhaitent. Gratuit. Infos et réservations 06 16 59 50 89 velobaladesdalluy@gmail.com .

Place d’Alluy Le Bourg Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 59 50 89 velobaladesdalluy@gmail.com

