Randonnée pédestre Argançon

Argançon Aube
Gratuit
Gratuit
2025-10-25 14:00:00
L’association Les Amis du Parc vous convie à une randonnée pédestre de 10 à 12 km (prévoir 3 heures) à Argançon.
Prévoyez de bonnes chaussures pour cheminer les chemins blancs, ainsi qu’une gourde d’eau et un gobelet propre. Il faudra être présent 20 min à l’avance sur place.
Un pot convivial vous sera offert à l’issu dans la randonnée.
Les chiens sont acceptés tenus en laisse. 4 .
Rue principale Argançon 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@orange.fr
