Randonnée Pédestre Artannes-sur-Indre

Randonnée Pédestre

Gymnase d’Artannes Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

A partir du 2 novembre, nous organisons des randonnées encadrées gratuites et ouvertes à tous le 1er dimanches de chaque mois. C’est l’occasion, pour ceux qui ne sont pas libres le jeudi, de venir tout de même se dégourdir les jambes en bonne compagnie.

La prochaine randonnée se déroulera le dimanche 1er février 2026. Le lieu de RDV est au gymnase à 14h00 .

2 circuits 8km et 12km .

English :

From November 2, we’re organizing free supervised hikes open to all on the 1st Sunday of each month. For those who are not free on Thursdays, this is an opportunity to stretch their legs in good company.

