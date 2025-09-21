Randonnée pédestre Assigny

Randonnée pédestre Assigny dimanche 21 septembre 2025.

Assigny Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-09-21 07:30:00

Randonnée proposée par le comité des fêtes. L’accueil est à partir de 7h30

Le comité des fêtes d’Assigny vous invite à partager une belle matinée de marche conviviale !

Accueil dès 7h30 à la salle de la mairie

Parcours au choix 6, 10, 14 ou 21 km avec ravitaillements sur le chemin

Vin d’honneur offert

Renseignements 02 48 73 77 02 / 06 50 95 59 67

Venez nombreux profiter de la nature et de la bonne ambiance ! ???? 3 .

Assigny 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 77 02

English :

Walk proposed by the Comité des fêtes. Welcome from 7:30 a.m

3 routes of 9 ? 14 ? 23 kilometers with refreshments and vin d?honneur at 12 h

German :

Diese Wanderung wird vom Festkomitee angeboten. Der Empfang ist ab 7.30 Uhr

3 Strecken von 9 ? 14 ? 23 Kilometern mit Verpflegungsstationen und Ehrenwein um 12 Uhr

Italiano :

Passeggiata organizzata dal Comité des fêtes. Accoglienza dalle 7.30

3 percorsi di 9, 14 e 23 chilometri con ristoro e vin d’honneur alle 12.00

Espanol :

Paseo organizado por el Comité des fêtes. Bienvenida a partir de las 7.30 h

3 recorridos de 9, 14 y 23 kilómetros con refrescos y vino de honor a las 12.00 h

L’événement Randonnée pédestre Assigny a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois