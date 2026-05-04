Randonnée pédestre Au coeur du territoire Meusbeyos Valempoulières
Randonnée pédestre Au coeur du territoire Meusbeyos Valempoulières dimanche 7 juin 2026.
Valempoulières
Randonnée pédestre Au coeur du territoire Meusbeyos
Salle du Foyer rural Valempoulières Jura
Tarif : 6 – 6 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 10:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marche de 9,55 kms 6€ (enfant moins de 12 ans gratuit) Marche + repas 20 € Inscriptions jusqu’au 1er juin. .
Salle du Foyer rural Valempoulières 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 90 35 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre Au coeur du territoire Meusbeyos
L’événement Randonnée pédestre Au coeur du territoire Meusbeyos Valempoulières a été mis à jour le 2026-05-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA