Valempoulières

Randonnée pédestre Au coeur du territoire Meusbeyos

Salle du Foyer rural Valempoulières Jura

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 10:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marche de 9,55 kms 6€ (enfant moins de 12 ans gratuit) Marche + repas 20 € Inscriptions jusqu’au 1er juin. .

Salle du Foyer rural Valempoulières 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 90 35 92

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English : Randonnée pédestre Au coeur du territoire Meusbeyos

L’événement Randonnée pédestre Au coeur du territoire Meusbeyos Valempoulières a été mis à jour le 2026-05-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA