Randonnée pédestre au départ de Gy

place de la mairie Gy Haute-Saône

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Que diriez-vous d’une rando de 7 à 8 km dans les Monts de Gy ? Séverine, vous guide sur les chemins forestiers et campagnards pour une balade cool et parsemée d’infos-nature. RV 14h place de la mairie. et au retour goûter tous ensemble bien au chaud ! Inscription préalable. .

+33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

L’événement Randonnée pédestre au départ de Gy Gy a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY