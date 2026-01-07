Randonnée pédestre au départ de Lapan Lapan

Randonnée pédestre au départ de Lapan

Chemin de la Fontenille Lapan Cher

Début : Dimanche 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Une matinée pour s’oxygéner !

Profitez de cette randonnée pédestre au départ de Lapan pour vous vider la tête, vous sentir bien, être au plus près de la nature dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Chemin de la Fontenille Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire

English :

An oxygenating morning!

