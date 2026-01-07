Randonnée pédestre au départ de Lapan Lapan
Randonnée pédestre au départ de Lapan Lapan dimanche 17 mai 2026.
Randonnée pédestre au départ de Lapan
Chemin de la Fontenille Lapan Cher
Début : Dimanche 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
2026-05-17
Une matinée pour s’oxygéner !
Profitez de cette randonnée pédestre au départ de Lapan pour vous vider la tête, vous sentir bien, être au plus près de la nature dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Chemin de la Fontenille Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire
English :
An oxygenating morning!
