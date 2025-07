Randonnée pédestre Au fil de la Dive Terrain du pigeonnier Marnes

Randonnée pédestre Au fil de la Dive Terrain du pigeonnier Marnes dimanche 17 août 2025.

Randonnée pédestre Au fil de la Dive

Terrain du pigeonnier Place de l’église Marnes Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

L’association Florilège vous invite à venir participer à sa traditionnelle randonnée pédestre, Au Fil de la Dive. Cette année, quatre circuits vous sont proposés 8, 13, 16 et 19 Km.

Inscriptions sur place.

L’association Florilège vous invite à venir participer à sa traditionnelle randonnée pédestre, Au Fil de la Dive. Cette année, quatre circuits vous sont proposés 8, 13, 16 et 19 Km.

Les départs se font de 8H00 à 10H00 depuis le terrain du pigeonnier. Inscriptions sur place. .

Terrain du pigeonnier Place de l’église Marnes 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 96 45

English : Randonnée pédestre Au fil de la Dive

The Florilège association invites you to take part in its traditional hike, Au Fil de la Dive. This year, four circuits are on offer: 8, 13, 16 and 19 km.

Registration on site.

German : Randonnée pédestre Au fil de la Dive

Der Verein Florilège lädt Sie ein, an seiner traditionellen Wanderung Au Fil de la Dive teilzunehmen. Dieses Jahr werden Ihnen vier Strecken angeboten: 8, 13, 16 und 19 km.

Anmeldungen vor Ort.

Italiano :

L’associazione Florilège vi invita a partecipare alla sua tradizionale passeggiata Au Fil de la Dive. Quest’anno si può scegliere tra quattro percorsi: 8, 13, 16 e 19 km.

Iscrizioni sul posto.

Espanol : Randonnée pédestre Au fil de la Dive

La asociación Florilège le invita a participar en su tradicional marcha, Au Fil de la Dive. Este año hay cuatro recorridos a elegir: 8, 13, 16 y 19 km.

Inscripciones in situ.

L’événement Randonnée pédestre Au fil de la Dive Marnes a été mis à jour le 2025-07-10 par Maison du Thouarsais