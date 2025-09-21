Randonnée pédestre au Relais Nature du Delta de l’Eyre Relais Nature du Delta de l’Eyre Le Teich

Randonnée pédestre au Relais Nature du Delta de l’Eyre Dimanche 21 septembre, 10h00 Relais Nature du Delta de l’Eyre Gironde

Inscription et renseignements à l’Office du Tourisme. Gratuit.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Randonnée pédestre sur les rives de l’Eyre

Partez pour un parcours de découverte en compagnie de Jean Lannes, guide touristique passionné, et explorez les rives préservées de l’Eyre.

Cette randonnée vous plongera dans l’histoire locale et les traditions girondines, avec un focus particulier sur le gemmage, cet ancien savoir-faire d’extraction de la résine de pin qui a marqué l’identité et l’économie de la région.

Une immersion mêlant patrimoine naturel, mémoire et culture locale, idéale pour les amoureux de nature et de belles histoires.

Relais Nature du Delta de l'Eyre Av. de la Côte d'Argent, 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

