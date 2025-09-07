Randonnée pédestre « Au rythme de vos pas » Steene
Randonnée pédestre « Au rythme de vos pas » Steene dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée pédestre « Au rythme de vos pas »
4B Rue de la Gare Steene Nord
Tarif : – –
Début : 2025-09-07 09:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
randonnée pédestre organisée par l’association Au rythme de vos pas pour les classes de neige des élèves de l’école de Steene.
Parcours de 5 et 10 km.
Inscription en ligne ou sur place. .
4B Rue de la Gare Steene 59380 Nord Hauts-de-France aurythmedevospasdesteene@gmail.com
