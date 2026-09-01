Informations pratiques

Le Temple

Randonnée pédestre au Temple

Lieu-dit Le Bourg Le Temple Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

A la découverte des espaces sensibles de Loir-et-Cher.

Randonnée pédestre au Temple. Venez sillonner le bocage percheron orné de ses vénérables trognes. Une exposition de photos sur le thème des couleurs au Temple et dans le Perche sera visible dans la salle des fêtes. .

Lieu-dit Le Bourg Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 94 53 mairie@letemple41.fr

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English :

Discover the sensitive areas of Loir-et-Cher.

L’événement Randonnée pédestre au Temple Le Temple a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Vendome – Territoires Vendomois