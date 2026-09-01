Randonnée pédestre au Temple Le Temple
dimanche 27 septembre 2026 · Le Temple
Informations pratiques
Le Temple
Randonnée pédestre au Temple
Lieu-dit Le Bourg Le Temple Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
A la découverte des espaces sensibles de Loir-et-Cher.
Randonnée pédestre au Temple. Venez sillonner le bocage percheron orné de ses vénérables trognes. Une exposition de photos sur le thème des couleurs au Temple et dans le Perche sera visible dans la salle des fêtes. .
Lieu-dit Le Bourg Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 94 53 mairie@letemple41.fr
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English :
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L’événement Randonnée pédestre au Temple Le Temple a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Vendome – Territoires Vendomois
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