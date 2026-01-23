Randonnée pédestre Eglise Aunay-en-Bazois

Randonnée pédestre

Eglise 60 route d’Achun Aunay-en-Bazois Nièvre

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 18:00:00

2026-02-16

Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.

Départ à 14h devant l’église pour une randonnée de 8km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .

Eglise 60 route d’Achun Aunay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

