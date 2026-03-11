Randonnée pédestre

Place du champ de foire Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Relevez le défi de la randonnée à Autry-le-Châtel le dimanche 12 avril 202 ! Choisissez votre parcours (9 à 30 km), en randonnée, trail ou course à pied. Départ entre 7h et 9h salle des associations. Ravitaillement sur le parcours, pensez à votre gobelet. Une belle aventure sportive vous attend !

Amateurs de nature et de sport, rendez-vous à Autry-le-Châtel le dimanche 12 avril 2026 pour une randonnée inoubliable ! Que vous soyez marcheur ou coureur, choisissez parmi 5 parcours adaptés à tous 9, 13 et 16 km ou 23 et 30 km. Les enfants de 6 à 12 ans bénéficient d’un tarif réduit à 2,50€. Départ entre 7h et 9h depuis la salle des associations (derrière la Mairie). Ravitaillement prévu sur le parcours (n’oubliez pas votre gobelet). Envie de défi ? Le trail et la course à pied sont également ouverts ! Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, cet événement promet sport, convivialité et découverte des paysages locaux. Venez relever le défi en famille ou entre amis ! 2.5 .

Place du champ de foire Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 80 59 secretariat.mairie@autrylechatel.fr

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English :

Come and take part in the Autry-le-Châtel fire department’s walking event, starting from the rescue center on April 13. Four circuits of 8, 12, 16 and 23 kms are also open to runners and trail runners. Remember to bring a cup for the pot de l’amitié .

L’événement Randonnée pédestre Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX