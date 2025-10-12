Randonnée pédestre avec l’association Rando en Valorbiquet Prêtreville

Randonnée pédestre avec l’association Rando en Valorbiquet

Salle des fêtes Prêtreville Calvados

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

L’association Rando en Valorbiquet organise 2 randonnées de 6 et 12 kms au départ de Prêtreville. Départ dès 8h45 sur le parking de la salle des fêtes pour un départ à 9h.

Pensez à vous munir d’un gobelet. .

Salle des fêtes Prêtreville 14140 Calvados Normandie +33 6 77 50 10 01 randoenvalorbiquet@laposte.net

English : Randonnée pédestre avec l’association Rando en Valorbiquet

The Rando en Valorbiquet association is organizing 2 hikes of 6 and 12 kms starting from Prêtreville. Departure from 8:45 am from the salle des fêtes parking lot for a 9 am start.

German : Randonnée pédestre avec l’association Rando en Valorbiquet

Der Verein Rando en Valorbiquet organisiert 2 Wanderungen von 6 und 12 km Länge ab Prêtreville. Abfahrt ab 8.45 Uhr auf dem Parkplatz des Festsaals für einen Start um 9 Uhr.

Italiano :

L’associazione Rando en Valorbiquet organizza 2 escursioni di 6 e 12 km con partenza da Prêtreville. Partenza alle 8.45 dal parcheggio del municipio per una partenza alle 9.00.

Espanol :

La asociación Rando en Valorbiquet organiza 2 excursiones de 6 y 12 km a partir de Prêtreville. Salida a las 8.45 h en el aparcamiento del ayuntamiento para empezar a las 9 h.

