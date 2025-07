Randonnée pédestre avec l’association « Rando en Valorbiquet » Tordouet Valorbiquet

Randonnée pédestre avec l’association « Rando en Valorbiquet » Tordouet Valorbiquet dimanche 13 juillet 2025.

Début : 2025-07-13 08:45:00

L’association « Rando en Valorbiquet » organise 2 randonnées de 6 et 13 kms au départ de Tordouet ( devant le relais équestre). Départ dès 9h.

Tordouet sera notre prochaine découverte du paysage augeron.

Ce charmant petit bourg de briques et de colombages est dominé par son église du 11ème siècle et son presbytère imposant. En empruntant les chemins, vous rencontrerez des paysages différenciés, vallons enherbés, sentiers forestiers ou bordés de haies bocagères. Vous croiserez de magnifiques demeures et, en suivant les ruisseaux, vous découvrirez de beaux lavoirs rénovés une promenade différente de celles proposés sur les brochures.

Rendez-vous le dimanche 13 juillet à 8 h 45 pour un départ à 9 h devant le relais équestre (ancienne mairie de Tordouet Valorbiquet). Boucles de 6 et 13 km.

Pensez à vous munir de votre gobelet.

Tordouet Relais équestre Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 77 50 10 01 randoenvalorbiquet@laposte.net

English : Randonnée pédestre avec l’association « Rando en Valorbiquet »

The « Rando en Valorbiquet » association is organizing 2 hikes of 6 and 13 kms starting from Tordouet (in front of the relais équestre). Departure at 9am.

Tordouet will be our next stop to discover the Augeron countryside.

This charming little village of brick and half-timbering is dominated by its 11th-century church and imposing presbytery. Along the way, you’ll encounter a variety of landscapes, from grassy valleys to forest paths and hedgerows. You’ll come across magnificent mansions and, as you follow the streams, you’ll discover beautiful renovated lavoirs: a different walk from those suggested in the brochures.

Meet on Sunday July 13 at 8.45 a.m. for a 9 a.m. start in front of the relais équestre (former Tordouet Valorbiquet town hall). Loops of 6 and 13 km.

Remember to bring your cup.

German : Randonnée pédestre avec l’association « Rando en Valorbiquet »

Der Verein « Rando en Valorbiquet » organisiert zwei Wanderungen von 6 und 13 kms ab Tordouet ( vor der Reiterstaffel). Abfahrt ab 9 Uhr.

Tordouet wird unsere nächste Entdeckung der Augeron-Landschaft sein.

Dieses charmante kleine Dorf aus Backstein und Fachwerk wird von seiner Kirche aus dem 11. Jahrhundert und seinem imposanten Presbyterium dominiert. Auf den Wegen treffen Sie auf differenzierte Landschaften, grasbewachsene Täler, Waldwege oder von Hecken gesäumte Pfade. Sie werden an prächtigen Herrenhäusern vorbeikommen und, wenn Sie den Bächen folgen, schöne renovierte Waschhäuser entdecken: ein Spaziergang, der sich von den in den Broschüren vorgeschlagenen unterscheidet.

Treffpunkt am Sonntag, den 13. Juli um 8:45 Uhr, Abfahrt um 9:00 Uhr vor dem Reiterhof (ehemaliges Rathaus von Tordouet Valorbiquet). Rundwege von 6 und 13 km.

Denken Sie daran, Ihren Becher mitzubringen.

Italiano :

L’associazione « Rando en Valorbiquet » organizza 2 escursioni di 6 e 13 km con partenza da Tordouet (di fronte alla staffetta equestre). Partenza alle 9.00.

Tordouet sarà la nostra prossima tappa per scoprire la campagna di Augeron.

Questo incantevole paesino di mattoni e semilavorati è dominato dalla sua chiesa dell’XI secolo e dall’imponente presbiterio. Lungo il percorso si incontrano paesaggi diversi, dalle valli erbose ai sentieri forestali e alle siepi. Si incontrano alcune magnifiche case e, seguendo i corsi d’acqua, si scoprono alcuni bei lavatoi ristrutturati: una passeggiata diversa da quelle proposte negli opuscoli.

Appuntamento domenica 13 luglio alle 8.45 per la partenza alle 9.00 davanti al relais équestre (ex municipio di Tordouet Valorbiquet). Percorsi di 6 e 13 km.

Ricordatevi di portare la vostra tazza.

Espanol :

La asociación « Rando en Valorbiquet » organiza 2 excursiones de 6 y 13 km con salida desde Tordouet (frente al relevo ecuestre). Salida a las 9h.

Tordouet será nuestra próxima parada para descubrir la campiña de Augeron.

Este encantador pueblecito de ladrillo y entramado de madera está dominado por su iglesia del siglo XI y su imponente presbiterio. A lo largo del camino, encontrará paisajes variados, desde valles cubiertos de hierba hasta caminos forestales y setos. Encontrará magníficas casas y, al seguir los arroyos, descubrirá unos preciosos lavaderos renovados: un paseo diferente de los propuestos en los folletos.

Encuentro el domingo 13 de julio a las 8.45 h para salir a las 9 h delante del relais équestre (antiguo ayuntamiento de Tordouet Valorbiquet). Recorridos de 6 y 13 km.

No olvide traer su taza.

