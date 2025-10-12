Randonnée pédestre avec les ânes Le Rognon Dampierre-sous-Bouhy

Randonnée pédestre avec les ânes

Le Rognon 15 Le Rognon Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : 21 – 21 – 25 EUR

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Randonnée pédestre avec les ânes. Rendez vous à 9h au n°15,Le Rognon à Dampierre-sous-Bouhy pour un départ à 9h30. Café de bienvenue. Retour vers 12h . Apéritif offert à la salle des fêtes de Dampierre suivi d’un repas tartiflette. Annulation de la randonnée en cas de mauvaise météo. .

Le Rognon 15 Le Rognon Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 84 52 81 lapo58310@gmail.com

