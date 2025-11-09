Randonnée pédestre avec « Les Godillots de Saint-Marc »

Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.

– rendez-vous gare routière

– départ 14h

– distance 9 km .

Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05

