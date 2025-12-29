Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc La Nouaille
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc La Nouaille dimanche 12 avril 2026.
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc
La Nouaille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.
– rendez-vous place de l’église de La Nouaille
– départ 14h
– distance 10km .
La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05
