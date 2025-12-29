Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Saint-Alpinien
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Saint-Alpinien dimanche 8 février 2026.
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc
Saint-Alpinien Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.
– rendez-vous salle polyvalente de Saint-Alpinien
– distance 10km .
Saint-Alpinien 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05
