Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc

Saint-Alpinien Creuse

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.

– rendez-vous salle polyvalente de Saint-Alpinien

– distance 10km .

Saint-Alpinien 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05

