Randonnée pédestre avec Rando Nature

Blessac Creuse

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.

– rendez-vous place de la mairie à Blessac

– départ 14h

– distance 11 km .

Blessac 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82 martine.carton23@orange.fr

L’événement Randonnée pédestre avec Rando Nature Blessac a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Aubusson-Felletin