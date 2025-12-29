Randonnée pédestre avec Rando Nature Blessac
Randonnée pédestre avec Rando Nature Blessac dimanche 15 mars 2026.
Randonnée pédestre avec Rando Nature
Blessac Creuse
Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.
– rendez-vous place de la mairie à Blessac
– départ 14h
– distance 11 km .
Blessac 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82 martine.carton23@orange.fr
