Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille
Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille dimanche 18 janvier 2026.
Randonnée pédestre avec Rando Nature
Place de l’Église Moutier-Rozeille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.
– rendez-vous place de l’église à Moutier-Rozeille
– départ 14h
– distance 9 km .
Place de l’Église Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82 martine.carton23@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2025-12-27 par Creuse Tourisme