Randonnée pédestre avec Rando Nature Saint-Amand
Randonnée pédestre avec Rando Nature Saint-Amand dimanche 15 février 2026.
Randonnée pédestre avec Rando Nature
Saint-Amand Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.
– rendez-vous salle polyvalente à Saint-Amand
– départ 14h
– distance 8km .
Saint-Amand 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82 martine.carton23@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre avec Rando Nature Saint-Amand a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Aubusson-Felletin