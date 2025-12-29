Randonnée pédestre avec Rando Nature

Saint-Amand Creuse

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.

– rendez-vous salle polyvalente à Saint-Amand

– départ 14h

– distance 8km .

Saint-Amand 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82 martine.carton23@orange.fr

