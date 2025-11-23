Randonnée pédestre avec Trotte Cailloux à Lalbenque

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Début : 2025-11-23 13:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Dimanche 23 Novembre 2025

Rando Le chemin de Laze et Jarlan à Lalbenque

Distance 7,7 Km

RV Départ à 13h30 salle des associations de Flaugnac pour le covoiturage ou 13h45 D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE lieu de départ de la rando.

Covoiturage 1€

Randonnée annulée en cas de pluie

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie trotte.cailloux46@gmail.com

English :

Sunday, November 23, 2025

Le chemin de Laze et Jarlan hike in Lalbenque

Distance 7.7 Km

Departure at 1:30 pm from the salle des associations in Flaugnac for car pooling or 1:45 pm from D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE, starting point of the hike.

Carpooling 1?

Ride cancelled in case of rain

German :

Sonntag, den 23. November 2025

Wanderung Der Weg von Laze und Jarlan in Lalbenque

Entfernung 7,7 Km

RV Abfahrt um 13:30 Uhr Salle des associations de Flaugnac für Fahrgemeinschaften oder 13:45 Uhr D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE Ort des Beginns der Wanderung.

Fahrgemeinschaften 1 ?

Wanderung wird bei Regen abgesagt

Italiano :

Domenica 23 novembre 2025

Escursione Le chemin de Laze et Jarlan a Lalbenque

Distanza 7,7 km

Partenza alle 13:30 dalla sala delle associazioni di Flaugnac per il car pooling o alle 13:45 dalla D19, PARCHEGGIO PONT GARE DE LALBENQUE, punto di partenza dell’escursione.

Carpooling 1?

Corsa annullata in caso di pioggia

Espanol :

Domingo 23 de noviembre de 2025

Senderismo Le chemin de Laze et Jarlan en Lalbenque

Distancia 7,7 km

Salida a las 13:30 de la salle des associations en Flaugnac para compartir coche o 13:45 de la D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE, punto de partida de la caminata.

Coche compartido 1?

Paseo cancelado en caso de lluvia

