Randonnée pédestre avec Trotte Cailloux à Lalbenque Saint-Paul-Flaugnac
Randonnée pédestre avec Trotte Cailloux à Lalbenque Saint-Paul-Flaugnac dimanche 23 novembre 2025.
Randonnée pédestre avec Trotte Cailloux à Lalbenque
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 13:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Dimanche 23 Novembre 2025
Rando Le chemin de Laze et Jarlan à Lalbenque
Distance 7,7 Km
RV Départ à 13h30 salle des associations de Flaugnac pour le covoiturage ou 13h45 D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE lieu de départ de la rando.
Covoiturage 1€
Randonnée annulée en cas de pluie
Dimanche 23 Novembre 2025
Rando Le chemin de Laze et Jarlan à Lalbenque
Distance 7,7 Km
RV Départ à 13h30 salle des associations de Flaugnac pour le covoiturage ou 13h45 D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE lieu de départ de la rando.
Covoiturage 1€
Randonnée annulée en cas de pluie .
Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie trotte.cailloux46@gmail.com
English :
Sunday, November 23, 2025
Le chemin de Laze et Jarlan hike in Lalbenque
Distance 7.7 Km
Departure at 1:30 pm from the salle des associations in Flaugnac for car pooling or 1:45 pm from D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE, starting point of the hike.
Carpooling 1?
Ride cancelled in case of rain
German :
Sonntag, den 23. November 2025
Wanderung Der Weg von Laze und Jarlan in Lalbenque
Entfernung 7,7 Km
RV Abfahrt um 13:30 Uhr Salle des associations de Flaugnac für Fahrgemeinschaften oder 13:45 Uhr D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE Ort des Beginns der Wanderung.
Fahrgemeinschaften 1 ?
Wanderung wird bei Regen abgesagt
Italiano :
Domenica 23 novembre 2025
Escursione Le chemin de Laze et Jarlan a Lalbenque
Distanza 7,7 km
Partenza alle 13:30 dalla sala delle associazioni di Flaugnac per il car pooling o alle 13:45 dalla D19, PARCHEGGIO PONT GARE DE LALBENQUE, punto di partenza dell’escursione.
Carpooling 1?
Corsa annullata in caso di pioggia
Espanol :
Domingo 23 de noviembre de 2025
Senderismo Le chemin de Laze et Jarlan en Lalbenque
Distancia 7,7 km
Salida a las 13:30 de la salle des associations en Flaugnac para compartir coche o 13:45 de la D19, PARKING PONT GARE DE LALBENQUE, punto de partida de la caminata.
Coche compartido 1?
Paseo cancelado en caso de lluvia
L’événement Randonnée pédestre avec Trotte Cailloux à Lalbenque Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Cahors Vallée du Lot